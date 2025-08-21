Су-35 называют переходным звеном к истребителям пятого поколения.

Корпорация ОАК передала оккупационным войскам очередную партию новых истребителей четвертого поколения Су-35С. Об этом сообщает "Ростех", в состав которого она входит.

Точное количество машин оценить сложно, ведь бортовые номера традиционно ретушируются. Судя по обнародованным кадрам, речь идет по крайней мере о двух новых самолетах.

Россияне напомнили, что в этом году в войска передано уже несколько партий истребителей Су-35С. На стадии производства находятся новые самолеты для следующих поставок.

Су-35: что известно о самолете

Су-35 называют переходным звеном к истребителям пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей, имеющих цифровую систему управления и управляемый вектор тяги позволяет существенно улучшить летно-технические характеристики.

Одна из главных особенностей Су-35 - возможность применять новые ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37, способные поражать воздушные цели на расстоянии более 200 км (300 км - по данным самих россиян).

Еще одним преимуществом Су-35 является радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", которая является одной из самых мощных в арсенале РФ.

Среди недостатков самолета - довольно старая база (его построили на основе советского Су-27).

За все годы было построено около 150 самолетов Су-35С. Одним из покупателей самолета стал Китай, который получил небольшую партию машин этого типа.

Россия строит новые боевые самолеты - что известно

В последнее время армия РФ получила по крайней мере несколько партий боевых самолетов новой постройки.

На прошлой неделе УНИАН сообщил о передаче фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые традиционно выступают носителями бомб с модулями МПК.

О передаче другой партии Су-34 сообщалось в июле. В обоих случаях российские военные получили по меньшей мере два фронтовых бомбардировщика.

