Представители британской армии не верят, что "коалиция желающих", собранная Францией и Британией, способна на какие-то действительно полезные действия.

Инициированная Британией и Францией "коалиция желающих", в которую вошли страны, готовые отправить миротворцев в Украину, на самом деле является политическим театром без реальной пользы. Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

"Нет определенной военной конечной цели или военно-стратегического планирования. Это все политический театр. [Британский премьер Кир] Стармер забежал вперед разговорами о "сапогах на земле", прежде чем он понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом, а больше о реактивных самолетах и судах, которые легче использовать и которые не требуют базирования в Украине", - заявил собеседник издания, связанный с британским войском.

Один источник, связанный с британским Минобороны, описал текущие переговоры "коалиции желающих" как находящиеся на ранней стадии. По его словам, сейчас эти 30 стран "узнают друг друга".

Видео дня

"Это политика. В этом нет никакого военного смысла", - сказал другой военный источник.

По его словам, ни россияне, ни американцы не поддерживают создание "коалиции желающих". При этом переговоры в самой коалиции осложняются тем, что "никто не знает, в чем заключается миссия".

"В Украине и вокруг нее около 700 тысяч россиян и более миллиона украинцев под ружьем. Что должны делать 10-тысячные международные силы, расположенные на западе страны в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить самих себя. Какая миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила боевых действий? Как ими управляют, обеспечивают и размещают? Как долго они будут там и зачем? Никто не знает", - говорит собеседник издания.

Впрочем, начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин отверг эту критику, назвав ее "чушью". По его словам, дискуссии по размещению миротворцев в Украине были "серьезными", а те, кто говорят обратное, просто "не в курсе".

"Коалиция желающих" и миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, на этой неделе в британском правительстве заявили, что "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, часть из которых готовы отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев после войны. Остальные поддержат Украину другим способом.

Какие именно страны готовы отправить войска в Украину и в каком количестве - вопрос до сих пор без четкого ответа. Миротворческий контингент оценивался от 10 до 30 тысяч военных.

Также сообщалось, что к миротворческой миссии будет привлечена авиация и флот стран "коалиции желающих".

Вас также могут заинтересовать новости: