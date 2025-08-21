19 и 20 августа на Земле наблюдалась 6-бальная магнитная буря.

Сегодня, 21 августа, геомагнитная обстановка на Земле вернулась в норму. После двухдневной слабой магнитной бури, которая наблюдалась 19 и 20 августа, активность солнечного ветра снизилась, а магнитное поле стабилизировалось.

По данным международных прогнозов, Kp-индекс сегодня будет держаться на уровне 2-3, что соответствует спокойному состоянию. Это значит, что новых геомагнитных бурь в ближайшие сутки не ожидается.

Напомним, что магнитные бури происходят, когда на поверхности Солнца происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув нашей планеты, они взаимодействуют с её магнитосферой и вызывают возмущения, которые мы называем магнитными бурями.

Видео дня

Обычно такие явления длятся от нескольких часов до нескольких дней. Сила бури измеряется по так называемому Kp-индексу: чем выше показатель (от 5 и выше), тем заметнее влияние. В периоды затишья большинство людей почти не ощущает перемен, но при сильных бурях возможны перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации и даже кратковременные проблемы в энергосистемах.

Для организма человека магнитные бури тоже могут быть испытанием. Особенно чувствительны к ним метеозависимые люди, пожилые и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В такие дни чаще жалуются на головные боли, скачки давления, слабость или бессонницу.

Вас также могут заинтересовать новости: