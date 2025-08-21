Режиссером выступила Отем де Уайлд.

Британская группа Florence and the Machine представила песню "Everybody Scream", которая стала заглавной композицией анонсированного альбома.

Вместе с релизом на YouTube вышел и клип, снятый режиссером Отем де Уайлд, а также обнародована обложка пластинки, которую она тоже создала. Фронтвумен группы Флоренс Уэлч работала над альбомом в течение последних двух лет. Это первая ее большая студийная работа после "Dance Fever" (2022).

К созданию материала присоединились Марк Боуэн из группы Idles, Аарон Десснер из The National и певица Mitski. В записи нового сингла также приняли участие продюсер Джеймс Форд, мультиинструменталист Джеймс Макалистер, исполнитель на духовых Стюарт Боги и другие музыканты.

Видео дня

Группа Florence and the Machine

Британская инди-рок группа была сформирована в Лондоне в 2007 году. Они отличаются драматургическим звучанием, сочетанием инди-рока с элементами барок-попа, нео-соула, арт-рока и камерной поп-музыки.

Дебютный альбом "Lungs" (2009) удерживал позицию №2 в чартах Великобритании в течение пяти недель и в конце концов возглавил их. Последующие студийные записи также достигали высоких позиций в мировых чартах.

Florence and the Machine активно проявили поддержку Украине. Клип на песню "Free", снятый в Киеве при участии украинских кинематографистов и художников, завершался словами: "Посвящено духу, креативности и стойкости наших храбрых украинских друзей".

Во время концерта в Милане Флоренс Уэлч вышла на сцену с украинским флагом и в головном уборе в форме лаврового венка от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Вас также могут заинтересовать новости: