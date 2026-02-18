В Австралии есть железная дорога, которая имеет самый крутой спуск в мире: как на нее попасть

Она находится в одной из туристических достопримечательностей страны.

Пассажирские железные дороги являются эффективным видом транспорта во всем мире. Все они имеют свое предназначение, однако есть одно по-настоящему страшное путешествие, которое проходит под углом 52 градуса и от которого волосы встают дыбом. Об этом пишет Express.

Речь идет о железной дороге в Австралии, которая является рекордсменом Гиннеса как самая крутая пассажирская железная дорога в мире. Она расположена в Голубых горах в Живописном мире (популярная туристическая достопримечательность в стране). Железная дорога движется со скоростью четыре метра в секунду под углом 52 градуса через туннели в скалах и долину Джеймисон.

"Пассажиры могут настроить свою поездку, регулируя положение сиденья до 20 градусов и выбирая экстремальный вариант "клиффхенгер", чтобы спуститься с гор под ужасным углом 64 градуса. Однако есть и более спокойные варианты, включая "лайдбек" и "оригинал", которые движутся под стандартным углом 52 градуса", - отметили в Express.

Такая поездка без сомнения вызывает адреналин, но маршрут предлагает также невероятные виды тропических лесов и горных ландшафтов.

"Однако, это не всегда была туристическая достопримечательность, и ее захватывающий спуск имел свое предназначение. Железная дорога была построена в 1878 году как часть горной трамвайной линии Катумба для транспортировки угля и сланца с вершины горы. В 1945 году Гарри Гаммон превратил ее в туристическую достопримечательность и аттракцион, и до сих пор семья Гаммон является ее владельцем и оператором", - рассказали в материале.

С момента открытия железная дорога приняла более 25 млн пассажиров. В 2013 году ее реконструировали и она получила вагоны со стеклянной крышей, благодаря чему посетители могут любоваться видами и получить уникальные впечатления.

В частности, посетители поделились своими впечатлениями от визита на TripAdvisor:

"Сценическая железная дорога - это лучший способ спуститься на дно долины - это увлекательно, немного страшно и абсолютно обязательно".

"Какой замечательный опыт. Легкая, комфортная поездка на поезде от центрального вокзала Сиднея. Поехали на местном автобусе до Echo Point, а затем до Scenic World, чтобы насладиться замечательной поездкой через удивительное ущелье на канатной дороге со стеклянным дном, затем спустились по самой крутой железной дороге в мире, а затем прогулялись по лесу (10, 30 или 50 минут), чтобы снова подняться на канатной дороге. Удивительные, природные, дикие пейзажи! Отличная цена, приветливый персонал. Замечательно!"

"Какой невероятный опыт! Персонал приветливый, внимательный и искренне заботливый, благодаря чему каждый посетитель чувствует себя желанным гостем. Виды вдоль железной дороги и через долину абсолютно захватывают дух. Хотя это немного дорого, но впечатляющие пейзажи и исключительный сервис полностью оправдывают эти расходы. Очень рекомендую!"

"Scenic Railway была единственной интересной вещью. Другие аттракционы были короткими и не предлагали ничего дополнительного. Довольно многолюдно и трудно увидеть что-то снаружи из других аттракционов".

"Фантастический опыт, но будьте готовы к толпе. Виды здесь просто захватывают дух. Отличный способ увидеть тропический лес".

В Express добавили, что железная дорога Scenic Railway одновременно может перевозить 84 пассажира и отправляется каждые 10 минут.

