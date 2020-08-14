Лукашенко: если человек уже лежит, его не надо бить

Лукашенко утверждает, что протестующие якобы «заезжают» на спецназовцев со спины с «ножами и заточками».

Александр Лукашенко, которого ЦИК назвала победителем президентских выборов в Беларуси, прокомментировал насилие со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Слова Лукашенко цитирует государственное издание Белта.

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«Мы с вами снова возвращаемся к вопросам дел даже не в Беларуси, а Минска. Не скажу, что катастрофа какая-то или уже совсем перенапряжена ситуация, впрочем проблем хватает, и вопросов хватает, которые надо решать», - начал он.

Лукашенко вспомнил о «действующих лицах», которые якобы участвуют в протестах. Также он считает, что среди граждан немало митингующих «с криминальным прошлым, притом приличным уголовным прошлым. Ну и наши – где дети, а где совсем не дети».

Лукашенко сказал, что не может кому-то предъявить претензии.

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все же славяне, если уж человек упал и лежит, его не надо бить. То есть, должен же быть какой-то тормоз», - ответил Лукашенко.

При этом он утверждал, что протестующие якобы «заезжают» на спецназовцев со спины с «ножами и заточками». ОМОН же, по мнению Лукашенко, пытается этих людей защитить.

Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.

Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки вышли работники крупнейших предприятий страны. В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять из табельного оружия «на поражение».

На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств, некоторые инициировали введение новых санкций против Беларуси и лиц, причастных к противозаконным приказам.

В то же время силовики уже начали увольняться из органов и сделали из этого настоящий флешмоб. Свою солидарность с митингующими выразили и сотрудники ОМОНа на акции 14 августа.

14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко к мирным переговорам.

Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.

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Автор: Яна Ставская