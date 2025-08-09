Россия укомплектовала одну из бригад жителями Донецкой области и мигрантами, - DeepState

Командование ставит 132 ОМСБр задачу в ближайшей перспективе выйти на восточные окраины Доброполья.

Российская 132 отдельная мотострелковая бригада полностью укомплектована жителями временно оккупированной части Донецкой области и нелегальными мигрантами. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что 132 ОМСБр уже давно преимущественно укомплектована жителями оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Теперь их начали массово пополнять нелегальными мигрантами, в основном из стран Средней Азии.

"Командование врага ставит им задачу в ближайшей перспективе выйти на восточные окраины Доброполья", - заявили аналитики.

Видео дня

В DeepState подчеркнули, что в состав 132 ОМСБр преимущественно входили маргиналы и криминалитет из оккупированных районов Донецкой области еще с 2014 года. Командование же было напрямую из РФ.

Ситуация в Донецкой области

Ранее проект DeepState сообщал, что россияне захватили село Разино в Донецкой области. Также они продвинулись возле Видродження, Торецка, Даниловки и Красного Первого.

Кроме того, оккупанты продвинулись в районе Зеленой Долины. Враг не прекращает осуществлять давление на Силы обороны Украины от Грековки до Торского, выискивая слабые места в обороне.

Вас также могут заинтересовать новости: