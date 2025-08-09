Сейчас "пояс крепостей" на севере Донетчины служит защитным щитом и для Харькова, и для Днепра.

Россия требует передачи ей всей территории Донецкой области. Если это условие будет выполнено, Украина потеряет свою главную оборонительную линию в этой части страны, что откроет россиянам легкий путь к наступлению на Харьков и Днепр. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что с 2014 года Украина строила на севере Донбасса сплошную оборонительную линию, в которой некоторые города и поселки превратились в настоящие крепости.

"Пояс крепостей состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск. Линия имеет длину 50 километров", - говорится в отчете.

Аналитики напоминают, что россиянам не удалось неожиданно захватить "пояс крепостей" в первые месяцы полномасштабного вторжения. И только сейчас, после трех лет войны, агрессор подошел к этой оборонительной линии с юга. Попытки преодолеть "пояс крепостей" могут растянуться на несколько месяцев, считают в ISW.

"Российские войска не смогли провести широкий охват украинского пояса крепостей в 2022 году, и такая операция через три с половиной года войны, вероятно, будет многолетней со значительными потерями личного состава и материальных средств", - считают эксперты.

Учитывая это, требование Путина к Украине отдать в обмен на ничего эту критически важную оборонительную позицию, которую российские войска пока не имеют шансов быстро преодолеть, выглядит как предложение самоуничтожения. В лучшем случае Украине придется потратить огромные средства на то, чтобы построить новую оборонительную линию уже на прилегающей к Донетчине территории Харьковской и Днепропетровской областей - на открытой местности, которая значительно хуже подходит для обороны.

Однако есть большие сомнения, что Россия позволит Украине построить новую оборонительную линию. Как отмечают в ISW, выйдя в северные районы Донецкой области, российская армия получит хорошую отправную точку для наступления в направлении Харькова и Днепра. При таком сценарии, на пути к этим городам у агрессора уже почти не будет больших водных преград и плотной городской застройки, за которые могла бы зацепиться украинская оборона.

"Российские войска почти наверняка нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если мирное соглашение не будет включать надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности для Украины", - отмечают американские аналитики.

Территориальные требования к Украине

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп сообщил, что будущее мирное соглашение между Украиной и РФ будет включать определенный территориальный обмен. Он не раскрыл подробностей, но подчеркнул, что Киеву придется на это пойти.

Между тем в западных СМИ появились противоречивые сообщения, что от Украины потребуют полностью выйти то ли из Донбасса, то ли из всех четырех регионов, которые Россия провозгласила своими. Также не совсем понятно, от кого исходит предложение - от россиян или от американцев.

Президент Украины уже заверил, что Украина не намерена идти на территориальные уступки России.

