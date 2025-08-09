Это вещество оказалось очень известным.

В течение почти 70 лет ученые не могли понять, что это за липкое вещество, которое они нашли в бронзовом сосуде из древнегреческого святилища в Паэстуме (Италия). Этот остаток, который обнаружили в 1956 году, сначала считали медом, однако более поздние анализы не подтвердили это. Однако, как пишет Interesting Engineering, благодаря современной науке археологи наконец получили ответ.

В частности такое исследование провели в Оксфордском университете, используя современные аналитические методы. В конце концов ученые обнаружили, что это все же был мед возрастом 2500 лет.

Для анализа остатков ученые сравнили их со свежими и подвергнутыми термической обработке образцами современного меда и пчелиных сотов, полученных из Греции и Италии.

"Древние остатки - это не просто следы того, что люди ели или приносили в жертву богам, - это сложные химические экосистемы. Их изучение показывает, как эти вещества менялись со временем, открывая двери для будущих исследований древней микробной активности и ее возможных применений", - объясняет автор исследования Луциана да Коста Карвалью.

Отмечается, что на состав меда, включая его белки, влияют факторы окружающей среды. Несмотря на то, что свежий мед в основном состоит из гексозных сахаров, воды и белков, со временем он естественным образом разлагается.

"Это разложение, особенно при высоких температурах, приводит к потемнению меда, распаду сахаров на другие соединения и повышению кислотности. Химический состав древних остатков был очень похож на состав современного пчелиного воска и меда", - подчеркнули в материале.

Однако мед был более кислым из-за длительного периода хранения.

"Команда обнаружила сочетание разложенного сахара и меди в местах, где вещество непосредственно контактировало с бронзовым контейнером. Это свидетельствует о том, что сахара в остатках со временем вступили в реакцию с металлом. Более того, остатки содержали более высокие концентрации гексозных сахаров - типа сахара, который обычно содержится в меде - чем в современном пчелином воске", - добавили в издании.

