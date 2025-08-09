Дожди ожидаются лишь кратковременные и в некоторых регионах.

В воскресенье в Украине будет комфортная летняя погода - с солнцем и жарой. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе.

Так, днем температура составит +25...+29 градусов, на юге несколько выше, +30...+33 градуса. Даже на западе, где всегда немного прохладнее, будет царить жара, +28...+32 градуса.

Дожди ожидаются лишь кратковременные и в некоторых регионах - на западе, Житомирщине и местами в Винницкой области, а на остальной территории будет сухо.

В Киеве в воскресенье также будет солнечно и +28 градусов.

В то же время в понедельник Диденко прогнозирует кратковременное похолодание, впрочем дальше в течение недели снова будет тепло.

Ранее Диденко сообщала, что в течение выходных погоду в Украине будет определять масштабный антициклон по имени Ines. Он повлечет сухую погоду в большинстве стран Европы, включая Украину.

Что будет с погодой в дальнейшем

Ранее народный синоптик Владимир Деркач отмечал, что в этом году в Украине ожидается три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.

Он также прогнозировал, что начало сентября будет практически с летним теплом. В середине месяца похолодает, украинцы почувствуют "дыхание осени", но заморозков не ожидается. В октябре тоже будет достаточно тепло, а первые заморозки вероятны только в конце ноября.

