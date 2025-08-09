На одно узкое направление россияне задействовали до 100 тыс. личного состава, говорит Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении на протяжении последнего года, за исключением нескольких недель весной, самая тяжелая на восточном фронте. Это направление является ключевым для врага – в том числе в нынешней летней кампании РФ, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже тяжелее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей. Они фактически пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно – с юго-запада и с северо-востока. На юго-западе хорошо получили по зубам. На северо-востоке пытаются тратить большое количество личного состава просто на то, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск", – подчеркнул он в эфире телемарафона.

По его словам, там сейчас действительно "горячо". Он добавил, что если во время зимней кампании россияне вынуждены были откатываться, то сейчас они бросают гораздо больше сил – на одно узкое направление задействовали до 100 тыс. личного состава.

"Это реально уже масштабы, приближенные ко Второй мировой. Даже не к локальным войнам, вроде чеченской или афганской", – продолжил он.

Также на том направлении есть такое явление, как килзоны – зоны поражения, которые тянутся на километры. Россияне пытались делать ставку на скорость, "проскакивать" эти зоны на мотоциклах. Теперь, учитывая большое количество личного состава, противник делает ставку на просачивание между позициями, "пытаясь ползти на брюхе".

"Килзоны просто проползают, пытаясь сделать это либо незаметно, либо просто бросают кого-то одного, другие проползают. Некоторым, как мы знаем из опытов пленных, приходится проползать 60 км. Таким образом они пытаются реализовать свое численное преимущество. Да, тысячи умрут, но какие-то там двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой, попытки их выбросить оттуда. Собственно, таким образом они наступают", – констатировал Виктор Трегубов.

Война в Украине: важные новости

Институт изучения войны (ISW) заявляет, что Россия попытается захватить Харьков, если Украина отступит с Донбасса. Аналитики утверждают, что "пояс крепостей" на севере Донетчины сейчас является своеобразным защитным щитом и для Харькова, и для Днепра.

Между тем в DeepState сообщили, что Россия укомплектовала одну из бригад жителями Донецкой области и мигрантами. Речь идет о 132 отдельной мотострелковой бригаде, задачей которой поставили в ближайшей перспективе выйти на восточные окраины Доброполья.

