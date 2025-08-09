Во Франции появилась возможность купить приглашение на чужую свадьбу

Во Франции запустили новое приложение, которое позволяет парам продавать места на своих свадьбах. Гости могут приобрести билеты стоимостью от 100 до 150 евро, с обязательным соблюдением дресс-кода и правил поведения, пишет The Guardian.
Отмечается, что 48-летняя актриса Дженнифер и ее 50-летний муж Пауло, которые познакомились в приложении для знакомств во время пандемии и вместе воспитывают 18-месячного сына, поженятся в конце этого месяца в загородном поместье возле Парижа. Эта пара стала первой, которая пригласила платных гостей с помощью приложения Invitin.
Известно, что на свадьбе будут присутствовать 80 взрослых и 15 детей. Некоторые друзья и родственники пары прибудут из Британии, Германии и Португалии. Также мероприятие посетят пять незнакомцев, которые купили билеты.
Дженнифер рассказала журналистам, что узнала о стартапе Invitin, когда посетила парижскую свадебную выставку со своим будущим мужем. Там была компания людей, которая предлагала парам продавать билеты на свою свадьбу незнакомцам через приложение.
"Я подумала: "Вау, это что-то новенькое - приглашать на свою свадьбу незнакомых людей". Но мы взяли листовку, пошли подумать и решили - почему бы и нет? Если мы сможем заранее посмотреть профили в приложении и выбрать, кого принять, это может быть довольно оригинальным решением", - поделилась Дженнифер.
В издании подчеркнули, что обладатели билетов будут присутствовать в течение всего дня, начиная с дневной свадебной церемонии и клятв в саду, заканчивая напитками на лужайке под живую музыку, а затем ужином в огромном обеденном зале с выбором рыбных или вегетарианских блюд. Затем будет традиционная вечеринка на танцполе. Платные гости должны соблюдать дресс-код, определенный в приглашениях на свадьбу как "шикарный и элегантный".
Идея этого стартапа заключается в том, чтобы платные гости помогли парам оплатить часть свадьбы. 29-летняя производитель игрушек по имени Лорен, которая будет одной из гостей-незнакомцев на свадьбе, рассказала журналистам, что ей нравится возможность побывать на свадьбе и увидеть разные традиции.
В издании отметили, что стартап Invitin основала в начале 2025 года Катя Лекарски. Она призналась, что на данный момент запланировано уже шесть свадеб с участием платных гостей, в основном в районе Парижа.
"Я сдавала свой дом на юго-востоке Франции людям, которые собирались на свадьбу, и моя пятилетняя дочь спросила: "Почему нас не приглашают на свадьбы? Я подумала: а что, если мы могли бы оплатить билеты на свадьбу и таким образом помочь паре, которая собирается пожениться?", - рассказала журналистам Лекарски.
Основатель Invitin отметила, что главной проблемой для стартапа был поиск потенциальных гостей и пар, которые готовы пригласить на свою свадьбу незнакомцев. Она поделилась, что чаще всего соглашались люди в возрасте от 25 до 35 лет.
