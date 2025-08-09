Частые поломки и дорогой ремонт: эксперт назвал 4 очень ненадежных автомобиля

Некоторые автопроизводители имеют очень хорошую репутацию, из-за чего водители могут слишком сильно им доверять. Тем не менее даже самые популярные бренды иногда выпускают очень ненадежные автомобили.
Владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал изданию GOBankingRates, какие 4 автомобиля с высокой репутацией среди автомобилистов довольно часто выходят из строя. Он посоветовал не покупать эти модели.
4 очень ненадежных автомобиля с пробегом
BMW 3 Series (с 2012 по 2015 год)
BMW 3 Series привлекает водителей своим спортивным характером и высоким уровнем комфорта для своего класса. Тем не менее Гельфанд предупредил, что у этой модели немало проблем с надежностью.
По словам эксперта, у шестого поколения BMW 3 Series часто возникают утечки масла и поломки цепи ГРМ. Также эта модель страдает от проблем с системой охлаждения двигателя, включая водяной насос.
Audi Q5 (с 2013 по 2017 год)
Audi Q5 является довольно практичным кроссовером с богатым оснащением и современными технологиями. Гельфанд отметил, что надежность не является сильной стороной этой модели.
Эксперт рассказал журналистам, что у Audi Q5 часто выходят из строя водяной насос и электроника. Эти проблемы особенно заметны у автомобилей с большим пробегом. Также некоторые владельцы модели сталкиваются с чрезмерным расходом масла и поломкой цепи ГРМ.
Honda Odyssey (начало 2010-х годов)
Минивэн Honda Odyssey заработал репутацию надежного и удобного для семьи автомобиля, поэтому многие покупатели считают, что он прослужит дольше конкурентов. По словам эксперта, модель начала 2010-х годов довольно часто страдает от поломок.
Гельфанд поделился, что одними из наиболее распространенных проблем Honda Odyssey являются низкая надежность коробки передач, а также проблемы с каталитическим нейтрализатором и утечки масла. Он подчеркнул, что ремонт может стоить довольно дорого.
Toyota Camry (начало 2010-х годов)
Среди автомобилистов распространено мнение, что Toyota Camry является синонимом надежности. Тем не менее у модели начала 2010-х годов есть целый ряд проблем.
Эксперт рассказал, что у Toyota Camry начала 2010-х годов довольно часто наблюдается чрезмерный расход масла. Кроме того, у некоторых автомобилей могут возникнуть проблемы с различными датчиками и водяным насосом.
