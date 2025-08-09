Частые поломки и дорогой ремонт: эксперт назвал 4 очень ненадежных автомобиля

Среди автомобилистов эти модели имеют высокую репутацию, но эксперт рассказал об их главных проблемах.

Некоторые автопроизводители имеют очень хорошую репутацию, из-за чего водители могут слишком сильно им доверять. Тем не менее даже самые популярные бренды иногда выпускают очень ненадежные автомобили.

Владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал изданию GOBankingRates, какие 4 автомобиля с высокой репутацией среди автомобилистов довольно часто выходят из строя. Он посоветовал не покупать эти модели.

4 очень ненадежных автомобиля с пробегом

BMW 3 Series (с 2012 по 2015 год)

Видео дня

BMW 3 Series привлекает водителей своим спортивным характером и высоким уровнем комфорта для своего класса. Тем не менее Гельфанд предупредил, что у этой модели немало проблем с надежностью.

По словам эксперта, у шестого поколения BMW 3 Series часто возникают утечки масла и поломки цепи ГРМ. Также эта модель страдает от проблем с системой охлаждения двигателя, включая водяной насос.

Audi Q5 (с 2013 по 2017 год)

Audi Q5 является довольно практичным кроссовером с богатым оснащением и современными технологиями. Гельфанд отметил, что надежность не является сильной стороной этой модели.

Эксперт рассказал журналистам, что у Audi Q5 часто выходят из строя водяной насос и электроника. Эти проблемы особенно заметны у автомобилей с большим пробегом. Также некоторые владельцы модели сталкиваются с чрезмерным расходом масла и поломкой цепи ГРМ.

Honda Odyssey (начало 2010-х годов)

Минивэн Honda Odyssey заработал репутацию надежного и удобного для семьи автомобиля, поэтому многие покупатели считают, что он прослужит дольше конкурентов. По словам эксперта, модель начала 2010-х годов довольно часто страдает от поломок.

Гельфанд поделился, что одними из наиболее распространенных проблем Honda Odyssey являются низкая надежность коробки передач, а также проблемы с каталитическим нейтрализатором и утечки масла. Он подчеркнул, что ремонт может стоить довольно дорого.

Toyota Camry (начало 2010-х годов)

Среди автомобилистов распространено мнение, что Toyota Camry является синонимом надежности. Тем не менее у модели начала 2010-х годов есть целый ряд проблем.

Эксперт рассказал, что у Toyota Camry начала 2010-х годов довольно часто наблюдается чрезмерный расход масла. Кроме того, у некоторых автомобилей могут возникнуть проблемы с различными датчиками и водяным насосом.

4 самых ненадежных немецких автомобиля

Ранее эксперты назвали четыре немецких производителя, которые выпускают самые ненадежные автомобили. Они заявили, что модели от этих брендов часто выходят из строя.

В частности, в рейтинг вошли BMW, Audi и Mercedes-Benz. Эксперты рассказали, какие проблемы чаще всего возникают у этих автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: