"Поджарили" миномет оккупантов украинские FPV-пилоты.

Украинские защитники уничтожили редкий миномет, который российские оккупанты получили от КНДР.

Соответствующее видео обнародовали на странице батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (бБпАК) Pentagon 225 отдельного штурмового полка (ОШП) в Facebook. Отмечается, что произошло это на Сумщине.

"Нашими FPV-пилотами на Сумщине был уничтожен северокорейский 140-мм миномет! Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага", – говорится в сообщении.

В батальоне добавили, что, по данным самих российских источников, такие поставки являются частью военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

"И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом", – добавили украинские защитники.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 9 августа 2025 года, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики потеряли уже 1 062 290 оккупантов в войне против Украины. Также за более чем три года полномасштабной войны было уничтожено немало вражеской техники: тысячи танков и бронированных машин, 29 кораблей и катеров, а также сотни единиц вражеской авиации.

Недавно на юге Украины уничтожили один из самых опасных российских дронов. Речь о беспилотнике "Ланцет". Отмечалось, что его последняя модификация способна разгоняться во время пикирования до 300 км/ч, имеет дальность полета до 50 км и несет до 5 кг взрывчатки.

Вас также могут заинтересовать новости: