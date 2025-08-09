На Сумщине уничтожен редкий северокорейский миномет / коллаж УНИАН, фото facebook.com/pentagon225, кадр из видео

Украинские защитники уничтожили редкий миномет, который российские оккупанты получили от КНДР.

Соответствующее видео обнародовали на странице батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (бБпАК) Pentagon 225 отдельного штурмового полка (ОШП) в Facebook. Отмечается, что произошло это на Сумщине.

"Нашими FPV-пилотами на Сумщине был уничтожен северокорейский 140-мм миномет! Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага", – говорится в сообщении.

В батальоне добавили, что, по данным самих российских источников, такие поставки являются частью военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

"И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом", – добавили украинские защитники.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 9 августа 2025 года, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики потеряли уже 1 062 290 оккупантов в войне против Украины. Также за более чем три года полномасштабной войны было уничтожено немало вражеской техники: тысячи танков и бронированных машин, 29 кораблей и катеров, а также сотни единиц вражеской авиации.

Недавно на юге Украины уничтожили один из самых опасных российских дронов. Речь о беспилотнике "Ланцет". Отмечалось, что его последняя модификация способна разгоняться во время пикирования до 300 км/ч, имеет дальность полета до 50 км и несет до 5 кг взрывчатки.

