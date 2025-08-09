Военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что "адекватные" люди понимают, что всю территорию Украины за один раз не освободишь.

Украинское общество сейчас "подталкивают" к территориальным уступкам, однако адекватные люди и так понимают, что за "один заход" вернуть все территории не получится, заявил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, необходимо готовиться к следующей войне. "Сначала люди боялись *** [россиян] и не хотели верить в войну, а сейчас боятся логики и правды и не хотят верить во вторую войну, поливая грязью тех, кто "обливает холодной водой" ожидающих мира", - написал он в своем Telegram-канале.

Однако "Осман" также добавил, что хоть все войны и заканчиваются переговорами и подписанием договоров, но не все из них "делили войны в одной стране на первую и вторую".

"Территориальные уступки" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США предложили России Донбасс в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. "Это не означает, что достигнута договоренность о сделке или перемирии. Президент обсуждает это со всеми заинтересованными сторонами", — заявил представитель Белого дома.

Кроме того, Sky News называет две причины, почему Путин согласился приехать на Аляску. В частности потому, что США не являются членом Международного уголовного суда, поэтому арест Путину не грозит.

