В Минске омоновцы открыли огонь по протестующим, ранен водитель городского транспорта (фото)

Взрывы с улицы Пушкинской слышны за несколько километров.

На улице Пушкинской в Минске силовики применили против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты. По меньшей мере один человек получил ранение.

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Как сообщает Telegram-канал Onliner, бойцы ОМОНа в полном обмундировании начали разгонять демонстрантов, используя спецсредства. По оценкам корреспондентов канала, на площади находятся тысячи людей.

В свою очередь, TUT.by сообщил, что в ходе разгона один мужчина – водитель общественного транспорта, был ранен в ногу.

Взрывы с Пушкинской слышны за несколько километров.

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