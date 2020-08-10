В Беларуси на фоне протестов начались забастовки рабочих

Власти уже подгоняют автозаки к крупнейшему Белорусскому металлургическому заводу.

Работники крупнейшего Белорусского металлургического завода в понедельник, 10 августа, объявили о начале забастовки из-за проведения нечестных, по их мнению, выборов президента.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA live.

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Работники БМЗ обратились к сотрудникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержке. В связи с этим руководство завода собралось на экстренное совещание. Власти Беларуси уже подгоняют автозаки к Белорусскому металлургическому заводу.

Стоит отметить, что сотрудники предприятия предупреждали о забастовке еще до проведения выборов.

СМИ сообщают, что о забастовке начинают объявлять и другие предприятия в Беларуси, например филиал ОАО Гродно Азот и ОАО СветлогорскХимволокно, шахтеры из Солигорска.

Протесты в Беларуси: что произошло

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Правозащитники заявляют, что один человек погиб в результате наезда автозака. В МВД Беларуси эту информацию опровергают.

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