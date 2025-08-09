Президент США сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг предложение президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы включать "обмен некоторыми территориями".

Но прямой отказ Зеленского рискует вызвать недовольство у Трампа, который сделал заключение мирного договора между Украиной и Россией одной из ключевых целей своей внешней политики, даже если это будет означать принятие условий, неблагоприятных для Киева, пишет The New York Times.

Вопрос территорий в контексте мирного урегулирования войны в Украине

Ранее Трамп критиковал Украину за то, что она, по его словам, цепляется за чрезмерно жесткие требования к прекращению огня и "не готова к миру". Сейчас же американский лидер заявил, что "кое-что из территорий нужно будет поменять местами и вернуть".

"Будет обмен территориями на благо обеих сторон", - подчеркнул он.

Позиция Зеленского, в свою очередь, отражает широко распространенное в Украине мнение о недопустимости сдачи территорий ради окончания войны, пишет СМИ. Согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, чуть более половины украинцев считают, что "ни при каких обстоятельствах" страна не должна уступать землю, "даже если это затянет войну и создаст угрозу сохранению независимости".

Однако поддержка территориальных уступок выросла после неудачного контрнаступления Украины в 2023 году, которое показало невозможность вернуть значительные территории. Сейчас около 38% населения считают допустимым такой шаг — по сравнению всего с 10% два года назад.

Тем не менее предложение Трампа, не уточняющее, какие именно территории могли бы быть обменены, задело многих украинцев за живое.

Другие новости о "территориальном вопросе"

Ранее УНИАН сообщал, что Путин якобы готов пойти на полное прекращение огня, но только в том случае, если Украина полностью отдаст Луганскую и Донецкую области России. Европейские чиновники, в свою очередь, выразили серьезные опасения относительно этого предложения.

Кроме того, в своей публикации в Telegram Владимир Зеленский заявил, что этого "обмена территориями" никогда не произойдет, так как это противоречило бы Конституции Украины.

