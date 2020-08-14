"Трибунал!": тысячи людей протестуют под зданием правительства в Минске, ОМОН опустил щиты (фото, видео)

ОМОНовцы, которые охраняют здание правительства, опустили щиты. Люди начали скандировать: "Молодцы!", а девушки - обнимать силовиков.

Огромная колонна протестующих в Минске частично перекрыла проспект на площади Победы и идет на площадь Независимости.

Об этом сообщает ряд белорусских Telegram-каналов.

К колонне из 3000 работников Минского тракторного завода присоединились еще 5000 человек.

По данным канала "Протесты в мире", к демонстрантам присоединилась лидер штаба объединенной оппозиции Мария Колесникова.

Как сообщает TUT.BY, около 17:30 митингующие подошли к зданию правительства и скандируют: «Разговор!», «Власть - к ответу», «Трибунал». Они остановились в 100 метрах от входа, люди настаивают «Выходи!». И кричат, что они за мир.

Также стало известно, что ОМОНовцы, которые охраняют здание правительства, опустили щиты. Люди начали скандировать: «Молодцы!» и обнимать их.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Денис Прядко