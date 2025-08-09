Населенный пункт расположен вдоль извилистой реки Серайн.

Несмотря на то, что каждое лето миллионы туристов приезжают в европейские столицы, некоторые из самых очаровательных мест континента до сих пор являются скрытыми от толп. Речь идет о селе Нуайе (Йонна), которое находится в самом сердце французского региона Бургундия, которое имеет такой вид, будто его перенесли со съемочной площадки сериала "Игра престолов". Об этом пишет Express.

Деревня расположена вдоль извилистой реки Серайн, а мощеные улочки извиваются мимо деревянных домов, где когда-то жили купцы и благородные семьи 15 века.

"За старинными стенами возвышаются ренессансные особняки, а каменные арки, романские церкви и скульптурные капители выстраиваются вдоль улиц, шепча о веках истории с каждым шагом", - подчеркнули в материале.

Видео дня

В то же время специалист по речным круизам по Франции в компании European Waterways Мэрианн Спаркс отметила:

"Прогулка Нуайе - это как погружение в реальную книгу истории. Все, от средневековых укреплений до тихих берегов реки, напоминает кинодекорации - за исключением того, что это все абсолютно реально и полностью нетронутое цивилизацией".

Это село также привлекает своей спокойной атмосферой, по сравнению с другими туристическими направлениями, которые переполнены туристами и толпами.

Другие новости туризма

Ранее в National Geographic рассказали, куда и почему лучше всего ехать на отдых в сентябре. В частности эксперты советуют посетить Германию, Сицилию, Корнуолл (Великобритания), Намибию и Словению.

Также стало известно, что все больше отелей в мире становятся "чайлдфри". По словам эксперта, таким образом отели хотят избежать беспорядка, шума и хаоса, которые могут вызвать дети.

Вас также могут заинтересовать новости: