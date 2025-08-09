Встреча Трампа и Путина на Аляске: в WP предупредили о рисках для Украины

Вероятнее всего, в условия мирного соглашения, которое планируют обсудить Трамп и Путин, войдут территориальные уступки со стороны Украины.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 15 августа планируют провести встречу. Обсуждалось несколько различных мест проведения, но стороны согласились организовать такую встречу на Аляске.

Вопрос территориальных уступок

Трамп продолжает настаивать на том, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения. Как пишет The Washington Post, такая сделка, вероятнее всего, потребует от Украины серьезных территориальных уступок.

В издании напомнили, что ранее Трамп признал, что в рамках мирного соглашения Украине, вероятно, придется уступить территорию России. Это условие будет трудно принять не только Киеву, но и европейским союзникам.

Утром 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто "не будет дарить свою землю оккупанту". Украинский лидер не рассказал, приглашен ли он на встречу на Аляску, но подчеркнул, что мирные соглашения, которые могут быть достигнуты без участия Украины, являются невыполнимыми.

Отмечается, что пока точно неизвестно, что подразумевал Трамп, говоря об обмене территориями между Украиной и РФ. Украина контролирует лишь малую часть российских территорий, в то время как россияне захватили примерно 1/5 часть территорий Украины. Именно поэтому маловероятно, что Путин согласится на такой обмен без дополнительных условий.

В издании добавили, что Трамп недавно сказал, что Зеленский сталкивается с конституционными ограничениями в отношении территориальных уступок.

"Вы знаете, он не уполномочен делать определенные вещи. Я сказал: "Ну, вам придется поспешить, потому что, знаете, мы очень близки к заключению соглашения". И он это делает", - говорил президент США.

Трамп и Путин могут попытаться навязать Украине свои условия мира

Кроме того, европейские лидеры озабочены перспективой того, что встреча Трампа и Путина может привести к тому, что они объединятся, чтобы навязать Украине свои условия мира.

"Несмотря на всю свою браваду, Трамп пока не оказал на Путина ни малейшего давления. Никакого, нулевого", - сказал журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

Также украинский чиновник рассказал журналистам, что в ходе обсуждений между представителями США, Европы и Украины сначала предполагалось провести две двусторонние встречи - между Трампом и Путиным и между Трампом и Зеленским, а затем встречу всех троих.

Тем не менее Путин отвергает проведение личной встречи с Зеленским. По его словам, необходимо создать определенные условия.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков 7 августа говорил журналистам о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву поднимал вопрос о проведении трехстороннего саммита с участием Трампа, Зеленского и Путина. Тем не менее российская сторона оставила эту идею без комментариев.

Встреча Трампа и Путина - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что приглашение Путина на Аляску является большой победой для президента РФ. Он отметил, что российский диктатор является лидером-изгоем, но теперь его будут приветствовать в США.

