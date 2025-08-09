Эти советы помогут значительно продлить время работы планшета без подзарядки.

У iPad обычно отличное время автономной работы, несмотря на то, что емкость их батарей чаще всего меньше, чем у конкурентов. Тем не менее иногда планшеты могут терять до 10% заряда ежедневно, даже когда не используются и простаивают.

В SlashGear рассказали, как предотвратить быструю разрядку батареи iPad. Есть несколько простых лайфхаков, которые позволят вашему планшету проработать значительно дольше без подзарядки.

Как предотвратить быструю разрядку батареи iPad

Включайте "режим полета" и режим энергосбережения, когда iPad не используется

Некоторые люди считают, что "режим полета" нужен исключительно для того, чтобы использовать гаджеты во время авиаперелетов. Тем не менее этот режим имеет более широкое применение.

Во время активации "режима полета" отключаются Wi-Fi, сотовая связь (для устройств с поддержкой SIM-карт) и Bluetooth, которые расходуют заряд батареи. Этот режим можно включить в центре управления.

Кроме того, стоит включить режим энергосбережения. Он снижает частоту обновления дисплея и снижает его яркость, а также ограничивает фоновые процессы.

В издании отметили, что активация этих режимов позволяет значительно продлить время работы устройства без подзарядки.

Ограничьте фоновое обновление приложений

Многие приложения автоматически получают разрешение на работу в фоновом режиме после их установки. Уже за несколько месяцев iPad может быть заполнен десятками приложений, конкурирующих за системные ресурсы.

Чтобы ограничить фоновое обновление приложений, необходимо перейти в "Настройки" - "Основные" - "Фоновое обновление приложений". Затем нужно отключить все приложения, которые не должны работать в фоновом режиме.

Используйте темный режим

С появлением iPad Pro M4 в 2024 году топовые планшеты компании Apple получили OLED-дисплеи. Они выделяются превосходной контрастностью и яркими цветами.

Одним из самых неочевидных преимуществ OLED-дисплеев является то, что при использовании темного режима он позволяет экономить заряд батареи. В некоторых случаях удается снизить энергопотребление в 2/3 раза.

Отключите все ненужные функции

У iPad есть огромное количество функций, которыми не пользуются многие пользователи. Например, Handoff, которая позволяет продолжать выполнять задачи между Mac и iPad или AirDrop для обмена файлами между устройствами.

Чтобы отключить ненужные функции, необходимо перейти в "Настройки" - "Основные" - "Airplay и Непрерывность". После этого необходимо деактивировать все ненужные функции.

Придерживайтесь правила 40-80%

Состояние батареи может довольно сильно повлиять на то, сколько планшет сможет проработать без подзарядки. Высокий уровень износа часто приводит к тому, что iPad разряжается всего за несколько часов.

Распространенная ошибка среди пользователей - полная разрядка батареи, а затем - полная зарядка до 100%. Для максимальной долговечности уровень заряда литий-ионной аккумуляторной батареи стоит удерживать в пределах от 40% до 80%.

К счастью, можно легко предотвратить перезарядку iPad. Для этого в найстройках стоит включить ограничение заряда в 80%.

Проверьте, что больше всего разряжает батарею

Можно самостоятельно проверить, какие приложения и службы больше всего разряжают батарею iPad. Для этого нужно перейти в "Настройки" - "Аккумулятор", где можно увидеть данные об использовании устройства за последние 24 часа.

Диаграмма покажет, какие приложения и службы больше всего влияют на уровень заряда батареи устройства. После этого можно отключить или удалить самые "прожорливые" приложения.

WhatsApp впервые выпустил официальное приложение для iPad

Напомним, что в мае 2025 года планшеты iPad впервые получили официальное приложение мессенджера WhatsApp. Его можно скачать и установить в App Store для iPadOS.

В приложении WhatsApp для iPad доступен весь функционал, что и на смартфонах iPhone. Пользователи могут переписываться в личных и групповых чатах, совершать аудио- и видеозвонки с участием до 32 человек, демонстрировать экран и использовать камеры.

