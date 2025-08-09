По словам Федорова, выход ВСУ из Херсонской и Запорожской областей будет означать капитуляцию Украины.

Правитель РФ Владимир Путин своим "мирным планом" готовит своего рода ловушки, которые предназначены, как для президента Украины Владимира Зеленского, так и его американского коллеги Дональда Трампа.

Встреча Путина и Трампа запланирована на следующей неделе на Аляске, где, вероятно, будут обсуждаться территориальные уступки Украины. Такое мнение озвучил YouTube-каналу "И грянул Грэм" военный эксперт Юрий Федоров.

"Видимо, речь идет о том, что Кремль получит юридическое признание оккупированных территорий российскими. Или юридическое признание, или признание де-факто от Украины, от США, от других стран, которые могут быть заинтересованы в решении проблем, связанных с Украиной. По сути, речь о том, чтобы Украина отказалась от всех территорий, которые оккупировала РФ. Это первый вариант, второй – чтобы Украина отказалась от территорий, на которые претендует РФ. Третий – Украина откажется полностью или частично…", - высказал мнение Федоров.

Он предположил, что в ходе первого тура переговоров между США и РФ будут обсуждаться территориальные проблемы. В то же время, отмечает эксперт, в контексте с урегулированием отношений, прекращением боевым действий и подписанием некого документа, который регулировал бы мирные отношения, речь идет не только о территориях.

При этом эксперт допустил, что Украина может согласить с временным контролем части ее территории Кремлем. По словам Федорова, в юридическом и политическом отношениях это своего рода компромисс, а "временный контроль" - максимум, на что может пойти Киев. Эксперт пояснил: для Украины признание оккупации де-юре или того, что оккупированные территории принадлежат РФ - в правовом и политическом отношениях неприемлемо.

"Общественное мнение в Украине никогда не согласится с тем, что часть территорий отторгнута силой… Поэтому любой политические лидер Украины - Зеленский или тот, кто его может сменить, кто решится подписать некий документ, признающий в юридическом плане отторжения части территории от Украины, рискует новым Майданом", - пояснил Федоров.

По данным ряда западных СМИ, существует некий план Путина. Первый этап этого плана якобы предполагает вывод ВСУ с Донбасса и "заморозку" линии фронта, второй – согласование Путиным и Трампом, без участия Зеленского, "окончательного мирного плана", и лишь потом это обсудят з украинским президентом:

"Де-факто Путин и Трамп могут обсуждать все, что угодно, в присутствии Зеленского или без… Дело вот в чем - Путин и Трамп могут о чем-то говорить, но этот вот вариант… - некая ловушка для Зеленского. И в известной мере – ловушка для Трампа...".

По его словам, первый этап выглядит для Трампа вполне приемлемым. Он заключается в том, что Украина выведет войска из Донецкой области, а оккупанты получат возможность занять всю ее территорию без утомительного и достаточно бесперспективного штурма Краматорско-Славянской агломерации. То есть, как уточнил аналитик, Кремль без больших затрат (дорогостоящего вооружения и живой силы) займет четыре города - Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку. Однако в дальнейшем, если верить наличию вышеназванного плана, будет поднят вопрос о временном признании разграничения зон контроля в Херсонской и Запорожской областях по линии нынешнего боевого соприкосновения. Но суть именно в формулировке "временном", так как предполагается некий второй этап, в ходе которого Кремль при помощи "дипломатических ухищрений" рассчитывает добиться своих целей на юге Украины, констатирует Федоров.

"Расчет очень простой – с Трампом мы договоримся, а Трамп потом "выкрутит руки" Зеленскому, и мы (россияне – УНИАН) займем территории Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. Вот в этом суть двухступенчатого плана Путина, если такой план существует. И я думаю, что он существует и может обсуждаться на встрече на Аляске", - подчеркнул аналитик.

По его словам, в упомянутом плане заложена очень важная деталь: часть территорий Херсонской и Запорожской областей, которые находится под контролем Украины, расположены на западном берегу Днепра. Как отметил военный эксперт, у армии РФ нет сейчас возможностей для форсирования Днепра, но велика опасность другого варианта исхода событий: если путем дипломатических и политических манипуляций Москва получает контроль, в частности над территориями на западном берегу, то открывается реальная возможность наступления на Николаев и Одессу:

"Вот эта деталь, которая не всегда обсуждается в средствах массовой информации, на самом деле является принципиально важной для Украины. Если Украина согласится с таким вариантом, это уже будет уже не какая-то сделка, никакое не более или менее компромиссное соглашение, это будет капитуляция".

По данным The Wall Street Journal, президент РФ Владимир Путин представил Белому Дому предложение по прекращению огня в Украине, которое предполагает значительные территориальные уступки со стороны Киева.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа в штате Аляска.

