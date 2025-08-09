Городские спецслужбы и дежурные службы завода пытались спасти судно, но им не удалось это сделать.

У причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге утром 9 августа затонул крупный российский буксир "Капитан Ушаков". По предварительным данным, было затоплено одно из отделений, что привело к сильному крену, пишет российское издание "Фонтанка".

Начальник отдела по связям с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев сообщил журналистам, что накануне вечером буксир наклонился. Городские спецслужбы и дежурные службы завода пытались спасти судно, но им не удалось это сделать.

"Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен", - поделился Лебедев.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России сообщило в своем Telegram-канале, что буксир затонул во время работ по его достройке. В итоге произошло затопление помещения вспомогательных механизмов судна.

В Средиземном море затонуло российское судно Ursa Major - что известно

Напомним, что в 2024 году в Средиземном море, возле берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major. На судне произошел взрыв, из-за чего возник крен.

Этот сухогруз много лет перевозил грузы так называемого "Сирийского экспресса" - маршрута снабжения российских войск в Сирии. Аналитики предполагали, что он предназначен для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймиме, но OSINT-аналитик Oliver Alexander отметил, что сухогруз направлялся во Владивосток.

