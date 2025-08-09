Китай задерживает поставки ресурсов для производства оружия в Германии

На фоне наращивания военного производства, Германия столкнулась с дефицитом сырья из Китая, прежде всего редкоземельных металлов.

Как пишет Bild, все больше немецких производителей начали жаловаться на их дефицит и проблемы с поставками.

Ранее Китай расширил список материалов, экспорт которых осуществляется с разрешения государства. В частности Пекин решает, кому и в каких количествах продавать редкие металлы, на которые у него почти монополия.Издание отметило, что по словам эксперта по международной торговле Амир-Саида Гассабеха, который консультирует компании, столкнувшиеся с недостатком китайского сырья, проблема наблюдается с апреля. Он отметил, что речь идет о "бесчисленных запросах":

Видео дня

"Ожидается явное ухудшение ситуации с поставками".

Гассабех добавил, что у многих малых и средних оружейных предприятий запасов лишь "на несколько недель". Поэтому, если Китай и дальше будет задерживать поставки, некоторые компании будут вынуждены даже остановить производство, заключил эксперт.

Обеспокоено и министерство экономики Германии, поскольку риски, связанные с экспортным контролем Китая на критически важные сырьевые материалы, воспринимаются очень серьезно.

Издание отметило, что пострадавшие от шагов Китая компании могут обратиться в Еврокомиссию, которая обсудит проблему с китайскими властями. По идее, как отметило издание, такое дипломатическое давление должно помочь.

"Сработает ли оно? Неясно", - констатировало издание.

Китайский экспорт

Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что Китай приостанавливает поставки редкоземельных металлов западным оборонным компаниям. В материале WSJ отмечалось, что очень много деталей для оружия содержат минералы, которые поставляет только Китай.

Вас также могут заинтересовать новости: