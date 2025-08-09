Путин объединился с военным генералом в Ливии, чтобы спровоцировать миграционный кризис в ЕС, считают чиновники.

Российский лидер Владимир Путин объединился с ливийским военачальником, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе. Об этом пишет The Telegraph, указывая, на тот факт, что Европейская комиссия зафиксировала рост числа авиарейсов между городом Бенгази на востоке Ливии и Минском, столицей Беларуси.

"Чиновники заявили, что эта тенденция указывает на возможную координацию действий с генералом Халифой Хафтаром, военным лидером, контролирующим большую часть восточной Ливии, с целью содействия волне нелегальной миграции в ЕС. Это может означать повторение событий лета 2021 года, когда десяткам тысяч потенциальных просителей убежища была оказана помощь в пересечении границ Беларуси. По словам официальных лиц, это была организованная Россией попытка дестабилизировать ЕС", - пишет издание.

Как сообщил представитель ЕК изданию The Telegraph, частота и характер рейсов Минск-Бенгази, выполняемых авиакомпанией "Белавиа", вызывают вопросы о "возможной координации или содействии нелегальным миграционным потокам".

Данные из открытых источников, которые изучил The Telegraph, показывают резкий рост числа рейсов между ливийским городом и белорусской столицей в последние месяцы. В мае между городами было всего два рейса, в июне их число увеличилось до пяти, а в июле — до четырёх.

Ранее белорусского диктатора Александра Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске аналогичными рейсами, а затем помогал доставлять их во временные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

"Аналитики с тех пор утверждают, что это было сделано по согласованию с Путиным, чтобы отвлечь внимание от его войск, сосредоточенных на границах с Украиной перед вторжением в феврале 2022 года", - подчеркивает издание.

Как сообщала Служба внешней разведки Украины, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова задействует свою территорию для транзита нелегалов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана в Польшу.

По данным разведки, часть потоков прибывает из Ливии напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

