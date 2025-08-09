По словам украинского лидера, российская позиция до сих пор не изменилась.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия стремится выторговать себе более удобные позиции для возобновления войны. С этой целью Россия продвигает идею "обмена" одной украинской территории на другую по последствиям, которые ничего не гарантируют.

"На днях активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны", - подчеркнул Зеленский в Telegram, по итогам разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины подчеркнул, что "все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации". Глава государства отметил, что совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.

Видео дня

Последние разговоры Зеленского с европейскими лидерами

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. "Лидеры разделяют видение устойчивого мира для Украины и одинаково оценивают опасность российского плана свести миротворческий процесс к обсуждению невозможного", - говорится в пресс-релизе по итогам их разговора.

Также Зеленский и Стармер согласились о том, что "необходимы четкие шаги и максимум координации, максимум совместных действий с партнерами".

Президент Украины отметил настроенность Великобритании, Соединенных Штатов Америки и всех партнеров закончить войну.

Вместе с тем, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Украина, Франция, все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира. Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", - подчеркнул Зеленский в Telegram.

Последние новости в контексте мирного урегулирования войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 15 августа на Аляске планируется проведение встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание Politico со ссылкой на свои источники распространило информацию, что США предлагают России полный контроль над Донецкой и Луганской областями в обмен на замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

В то же время, Зеленский отверг идею "обмена некоторыми территориями". Украина не будет дарить свои территории Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: