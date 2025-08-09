Наличие бронирования или отсрочки не предусматривает направление на прохождение ВВК, но есть исключения.

Предусмотрены лишь три исключения, когда забронированные военнообязанные граждане могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны в Telegram. "Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", - говорится в сообщении.

В частности, это определено порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 года № 560.

В то же время, есть случаи с исключениями, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Прохождение ВВК

С 1 апреля 2025 года в Украине заработал электронный кабинет ВВК. Выводы о непригодности или наоборот оформляют только в цифровом формате. Это дает возможность гражданам не ходить в ТЦК. Информация сразу будет направляться в электронном виде в реестр "Оберіг".

