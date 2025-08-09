Велаяти напомнил, что Иран всегда выступал против создания коридора "Зангезур".

Советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти отреагировал на идею президента США Дональда Трампа о сдаче коридора "Зангезур" в аренду на 99 лет. Он заявил, что Тегеран заблокирует этот проход "с Россией или без нее", пишет Entekhab.

"Разве Южный Кавказ - это ничейная территория, чтобы Трамп мог ее арендовать? Кавказ - одна из самых чувствительных географических зон в мире, и этот коридор не станет "коридором Трампа", а превратится в могилу для его наемников", - сказал Велаяти.

По словам советника Верховного лидера Ирана, Тегеран всегда выступал против создания коридора "Зангезур". Он подчеркнул, что этот проход изменит геополитическое положение региона, а также направлен на разделение Армении.

Велаяти назвал идею аренды коридора другими странами "наивной". Он сравнил заявление Трампа с желанием арендовать Панамский канал.

"Это невозможно и не произойдет. Трамп всегда говорит много громких, но пустых слов", - заверил советник Верховного лидера Ирана.

Велаяти добавил, что Иран будет препятствовать угрозе безопасности Южного Кавказа даже без поддержки со стороны России. Он подчеркнул, что армянский народ также выступает против этой идеи.

Напомним, что "Зангезур" является проектом транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении. Эта концепция продвигается, в частности, Азербайджаном и Турцией.

8 августа 2025 года в Белом доме при посредничестве Трампа Армения и Азербайджан подписали важную мирную декларацию, в рамках которой Ереван предоставил Вашингтону коридора "Зангезур" на срок 99 лет. Маршрут позволит строить железные дороги, нефтегазовые и оптоволоконные линии.

Ранее УНИАН писал, что 8 августа президент США Дональд Трамп провел переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они подписали мирную декларацию, пообещав уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Трамп отметил, что США подписывает двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий. Также он объявил, что Вашингтон снимает ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

