РФ и Китай используют свои ледоколы в этом регионе.

По некоторым оценкам в Арктике находится до 22% мировых неиспользованных запасов ископаемого топлива. Понимая это, Россия начала масштабное наращивание военного присутствия в этом регионе. В то же время Китай также быстро расширяет свое присутствие в Арктике. Об этом пишет Fox News.

Однако Соединенные Штаты Америки отстают, оставляя свой северный фланг в опасной ситуации.

Поэтому в Fox News процитировали слова американского государственного деятеля Генри Клея, который отмечал, что американская национальная безопасность и суверенитет зависят от экономической независимости США.

Видео дня

"Если Китаю и России удастся доминировать в Арктике, ее морских путях и природных ресурсах, мы как страна будем гораздо менее свободными", - передает издание.

В Fox News отмечают, что США уже зависят от китайского судостроения и промышленности критически важных минералов, а международная борьба за Арктику открыла Китаю возможность захватить контроль над еще большей частью мировых минеральных ресурсов.

"Между тем Россия начала поставлять природный газ и нефть непосредственно в Китай и Азию через недавно открытый Северный морской путь, что грозит подорвать спрос на наш собственный экспорт энергоносителей", - предупреждают в материале.

Кроме того, Россия развернула более 30 дизель-электрических ледоколов и семь атомных ледоколов. По состоянию на 2024 год страна-агрессор использует 32 военные базы в регионе и быстро строит новые. В свою очередь Китай, который даже не имея территории в Арктике, использует пять ледоколов.

В то же время сейчас президент США Дональд Трамп выделил средства для строительства 17 новых ледоколов, а именно:

4,3 млрд долларов на три новых тяжелых ледокола Polar Security Cutters,

3,5 млрд долларов на строительство новых средних ледоколов Arctic Security Cutters,

816 млн долларов на легкие и средние ледоколы.

Поэтому в издании считают, что это может помочь обеспечить безопасность и суверенитет США.

Активность России в Арктике - что известно

Ранее издание The Telegraph писало, что Германия намерена противостоять военной активности России в Арктике. В частности министр обороны страны Борис Писториус заявил, что Бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы "продемонстрировать свое присутствие".

"Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - предупредил он.

По словам министра, ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году. Кроме того, по дороге в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.

Также сообщалось, что в начале июня РФ отправила стратегическую атомную субмарину для патрулирования Арктики. Речь идет о подводной лодке "Князь Пожарский".

"Развертывание подводной лодки отражает более широкое стремление России к милитаризации Арктики в соответствии с Морской доктриной 2022 года, которая определяет четыре основные цели на Крайнем Севере: оборонительную позицию, добычу ресурсов, развитие Северного морского пути (СМП) и глобальную стратегическую конкуренцию", - отметили в издании Interesting Engineering.

Вас также могут заинтересовать новости: