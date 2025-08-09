Теперь в рамках Типовой образовательной программы можно выбирать не только обязательные предметы украиноведческого компонента.

Министерство образования и науки Украины (МОН) обновило Типовую образовательную программу для школьников, которые учатся за границей. Теперь они смогут выбирать не только обязательные предметы украиноведческого компонента.

В МОН сообщили, что украинские школьники за рубежом смогут выбирать различные дисциплины в рамках Типовой образовательной программы, включая математику, физику и иностранные языки. Изменения позволят детям выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями, например, для подготовки к Национальному мультипредметному тесту.

Также Типовая образовательная программа содержит:

перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;

рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

рекомендуемые формы организации образовательного процесса;

описание инструментария оценивания.

В МОН напомнили, что украиноведческий компонент - это сокращенная образовательная программа для украинских школьников, временно находящихся за рубежом. Она позволяет уменьшить учебную нагрузку и сохранить связь с украинской системой образования.

Украинских школьников будут учить управлять FPV-дронами

Ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что украинских школьников теперь будут обучать навыкам управления FPV-дронами. Уже утвержден обновленный перечень учебных средств и оборудования, которое необходимо для преподавания предмета "Защита Украины" в школах.

Кроме того, перечень учебных средств и оборудования также будет включать интерактивные лазерные стрелковые тренажеры и планшеты для обучения. Также будут предусмотрены современное мультимедийное оборудование и обновленные каски и бронежилеты.

