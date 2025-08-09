Отдыхающих призвали не прикасаться к португальским корабликам.

На некоторых пляжах в Стране Басков на севере Испании запретили купаться. Причиной стало распространение морских симбиотических организмов, которых называют португальскими корабликами. Они похожи на медуз и уже ужалили десятки отдыхающих, пишет Mirror.

Отмечается, что только 7 августа семь человек были ужалены португальскими корабликами. Всего за последнюю неделю пострадали 36 человек.

В издании поделились, что нашествие португальских корабликов произошло после того, как на британском пляже были обнаружено несколько таких существ. Это вызвало беспокойство среди отдыхающих.

На этой неделе несколько человек потребовали медицинской помощи после того, как их ужалили португальские кораблики. Двое из них отправили в больницу.

В Министерстве здравоохранения Страны Басков призвали избегать купания. Отдыхающих предупредили, что не стоит прикасаться к португальским корабликам. В случае укуса рекомендуется быстро обратиться в пункт оказания первой помощи и не чесать пораженный участок кожи, а промыть его морской водой. Также рекомендуется приложить к месту укуса лед.

Сейчас на пляжах в Стране Басков принят ряд мер, начиная от вывешивания желтого флага с отметкой "медуза", предупреждающего об их присутствии, и заканчивая полным запретом на купание, о котором сообщается с помощью красного флага.

Ранее стало известно, что на побережьях Испании начала стремительно распространяться инвазивная водоросль Rugulopteryx okamurae. Она наносит серьезный ущерб экосистемам и санитарному состоянию курортных зон.

Буро-зеленые массы водоросли заполонили пляжи Средиземного моря и Атлантического океана, превращая их в непригодные для отдыха. Растение, завезенное из Азии, впервые было зафиксировано в районе Гибралтарского пролива около 10 лет назад. Ученые обеспокоены темпами его распространения.

