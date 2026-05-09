Среди героев Второй мировой войны было немало выходцев из Украины – военные командиры, инженеры, ученые и конструкторы. Одни руководили масштабными наступлениями и обороной городов, другие создавали технику, оружие и научные разработки, без которых успех на фронте был бы невозможен.
Рассмотрим, какие известные герои Второй мировой войны – украинцы по происхождению, и как именно они вложились в победу.
Кто такие советские украинские герои – военные командиры
Иван Черняховский, уроженец Киевской губернии и дважды Герой Советского Союза, командовал 60-й армией, а позже возглавил 3-й Белорусский фронт. Его войска сыграли ключевую роль в операции "Багратион", приведшей к освобождению Беларуси и разгрому немецкой группы армий "Центр".
Более того, если говорить о том, какие украинцы – Герои Советского Союза, то одним из самых известных уроженцев Украины, удостоенных этого звания, был именно Черняховский.
Родион Малиновский, родившийся в Одессе, командовал 2-м Украинским фронтом во время Ясско-Кишиневской операции – одной из самых успешных операций по окружению противника за всю войну. Его войска одновременно прорвали оборону и замкнули кольцо вокруг крупных сил врага, что привело к выходу Румынии из войны.
Павел Рыбалко, уроженец Сумской области, командовал танковыми армиями и считался мастером глубоких танковых прорывов. Во время Львовско-Сандомирской операции его войска первыми вышли к Висле, создав важный плацдарм для будущего наступления на Германию и ускорив прорыв немецкой обороны на юге фронта.
Сидор Ковпак, родом из Полтавской области, создал крупнейшее партизанское соединение на территории Украины. Во время знаменитого Карпатского рейда его отряды проникли глубоко в тыл противника, уничтожая склады и линии снабжения, что серьезно осложнило обеспечение немецких войск.
Кто такие советские украинские герои – ученые и инженеры
Михаил Кравчук, выдающийся украинский математик, родом из Волынской губернии, и хотя он был репрессирован в 1930-е годы, его работы по математическому анализу и впоследствии использовались при баллистических расчетах и решении инженерных задач военного назначения. По сути, он заложил математическую основу, которая применялась при разработке и расчетах различных видов советского вооружения.
Игорь Сикорский, хоть и работал в США к началу войны, был родом из Киева и сам подтверждал, что вырос в украинской семье. Он считается одним из главных создателей вертолетов и некоторых видов самолетов. Его вертолеты потом пригодились союзникам для перевозки раненых и разведки.
Сергей Королев, уроженец Житомира – хотя большинство знает его именно за проектирование космических аппаратов, в годы войны он также участвовал в разработке ракетных установок. Более того, его инженерные идеи внесли важной вклад в создание "Катюш", которые со временем стали одним из символов советской артиллерии.
В итоге роль украинцев в победе во Второй мировой войне сложно переоценить – вклад наших соотечественников проявился как на поле боя, так и в науке, став одной из ключевых опор в достижении мира.
Ранее мы писали, почему День победы над нацизмом в Украине отмечается 8 мая.