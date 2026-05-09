Многие слышали их фамилии, но далеко не все знают, что эти известные личности времен Второй мировой войны были родом из Украины.

Среди героев Второй мировой войны было немало выходцев из Украины – военные командиры, инженеры, ученые и конструкторы. Одни руководили масштабными наступлениями и обороной городов, другие создавали технику, оружие и научные разработки, без которых успех на фронте был бы невозможен.

Рассмотрим, какие известные герои Второй мировой войны – украинцы по происхождению, и как именно они вложились в победу.

Кто такие советские украинские герои – военные командиры

Иван Черняховский, уроженец Киевской губернии и дважды Герой Советского Союза, командовал 60-й армией, а позже возглавил 3-й Белорусский фронт. Его войска сыграли ключевую роль в операции "Багратион", приведшей к освобождению Беларуси и разгрому немецкой группы армий "Центр".

Видео дня

Более того, если говорить о том, какие украинцы – Герои Советского Союза, то одним из самых известных уроженцев Украины, удостоенных этого звания, был именно Черняховский.

Родион Малиновский, родившийся в Одессе, командовал 2-м Украинским фронтом во время Ясско-Кишиневской операции – одной из самых успешных операций по окружению противника за всю войну. Его войска одновременно прорвали оборону и замкнули кольцо вокруг крупных сил врага, что привело к выходу Румынии из войны.

Павел Рыбалко, уроженец Сумской области, командовал танковыми армиями и считался мастером глубоких танковых прорывов. Во время Львовско-Сандомирской операции его войска первыми вышли к Висле, создав важный плацдарм для будущего наступления на Германию и ускорив прорыв немецкой обороны на юге фронта.

Сидор Ковпак, родом из Полтавской области, создал крупнейшее партизанское соединение на территории Украины. Во время знаменитого Карпатского рейда его отряды проникли глубоко в тыл противника, уничтожая склады и линии снабжения, что серьезно осложнило обеспечение немецких войск.

Кто такие советские украинские герои – ученые и инженеры

Михаил Кравчук, выдающийся украинский математик, родом из Волынской губернии, и хотя он был репрессирован в 1930-е годы, его работы по математическому анализу и впоследствии использовались при баллистических расчетах и решении инженерных задач военного назначения. По сути, он заложил математическую основу, которая применялась при разработке и расчетах различных видов советского вооружения.

Игорь Сикорский, хоть и работал в США к началу войны, был родом из Киева и сам подтверждал, что вырос в украинской семье. Он считается одним из главных создателей вертолетов и некоторых видов самолетов. Его вертолеты потом пригодились союзникам для перевозки раненых и разведки.

Сергей Королев, уроженец Житомира – хотя большинство знает его именно за проектирование космических аппаратов, в годы войны он также участвовал в разработке ракетных установок. Более того, его инженерные идеи внесли важной вклад в создание "Катюш", которые со временем стали одним из символов советской артиллерии.

В итоге роль украинцев в победе во Второй мировой войне сложно переоценить – вклад наших соотечественников проявился как на поле боя, так и в науке, став одной из ключевых опор в достижении мира.

Ранее мы писали, почему День победы над нацизмом в Украине отмечается 8 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: