По данным кыргызстанской службы, военные Таджикистана днем 29 апреля "начали массированный обстрел".

Кыргызстан обвинил пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана в использовании минометов и пулеметов против киргизских военнослужащих.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

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По данным кыргызстанской службы, военные Таджикистана днем 29 апреля "начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов у водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района".

Nexta live также выложила видео стягивания военной техники к границе.

"К настоящему моменту известно о более чем 20 раненых. Эвакуированы сотни жителей приграничных населённых пунктов", - говорится в сообщении.

Эскалация на границе Кыргызстана и Таджикистана: что известно

В четверг, 29 апреля, на кыргызстанско-таджикской границе произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур.

Стрельба началась на спорной территории в районе водораспределительного пункта "Головной" - как в Таджикистане, так и в Кыргызстане эту землю считают своей.

Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.

В Таджикистане местные говорят, что сейчас в больницу поступили 8 человек с огнестрелом.

Причина конфликта

Таджикистан обвинил Кыргызстан в том, что он нарушил ранее достигнутые договоренности и пытается захватить пункт "Головной". Они ссылаются на карты 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект принадлежит Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Таджикистан и Кыргызстан входят в ОДКБ

Обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, деятельность которой направлена «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Кроме Кыргызстана и Таджикистана в ОДКБ также входит Россия, Беларусь, Армения и Казахстан.

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Автор: Денис Прядко