Он призывает всех стать вместе с Украиной против террора.

Американский евангельский пастор Марк Бернс осудил российский ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, а еще более 60 - пострадали.

Бернс известен своей активной поддержкой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, а некоторые СМИ называют его духовным наставником нового президента. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото разрушений в Украине:

"Вчера российская ракета попала в Кривой Рог, в результате чего погибло 16 человек, в том числе 6 детей. Трагическая потеря невинных жизней. Мир должен осудить эту жестокость и стать вместе с Украиной против такого террора. Вера - это выбор, а не чувство".

Удар по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, 4 апреля российские войска нанесли баллистический ракетный удар по жилому району Кривого Рога. Попадание произошло в районе детской площадки.

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В результате атаки погибли 20 человек, из них 9 - дети. Еще 75 человек получили ранения. Также ракетный удар вызвал значительные разрушения: повреждены многоэтажные и частные дома, различные объекты и много автомобилей.

В американском посольстве не указали, что баллистическая ракета была российской, комментируя эту атаку. После возмущения со стороны президента Владимира Зеленского посол Бриджит Бринк заявила, что в ударе виновата Россия.

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