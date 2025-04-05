19 погибших, десятки раненых: в Кривом Роге завершили спасательные работы (фото)

В результате циничных ударов российских оккупантов по городу погибли девять детей.

Ночью в Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после циничных атак российских оккупантов, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он напомнил, что РФ ударила по городу баллистикой, а ночью атаковала ударными дронами.

Зато председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город пережил "трагические вечер и ночь". Россия нацелилась на жилые кварталы и детские площадки.

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"Россияне убили 19 человек. 9 из них - дети. Этому никогда не может быть прощения! Вечная память... В результате террористических атак пострадали 68 человек - от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах (двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии), из пострадавших в наших больницах 17 - в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Вилкул.

Он также добавил, что пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушен частный дом. Повреждений очень много, поэтому данные еще уточняются.

Всю ночь экстренные службы ликвидировали последствия ударов. К 06:00 удалось восстановить движение трамваев на "Дружбу". В некоторых домах нет электро- и газоснабжения, но ведутся восстановительные работы.

Вилкул пообещал, что никто из пострадавших не останется с бедой один на один, помощь окажут всем. Несмотря на все трудности, в Кривом Роге работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.

Также Вилкул сообщил, что 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак России на город.

"Дети, семьи, пожилые люди... Удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам... Это ни что иное, как массовое убийство мирного населения. Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль", - добавил он.

Удар по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Удар пришелся на жилой микрорайон.

Российское минобороны подтвердило удар по украинскому городу, однако заявило, что "высокоточно" ударило по ресторану, где якобы проходило совещание украинских командиров и иностранных инструкторов.

Украинский Генштаб назвал слова россиян об ударе по "месту проведения военного совещания" в Кривом Роге "высокоточной" ложью.

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