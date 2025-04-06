Омбудсмен заявил, что в ООН подтвердили отсутствие военных объектов в районе, по которому ударили россияне.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека фактически признало, что российская атака на Кривой Рог 4 апреля может представлять военное преступление. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это принципиальная и чрезвычайно важная позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которая фактически признает: атака российских вооруженных сил на Кривой Рог может представлять военное преступление, поэтому действия РФ должны быть срочно расследованы", - отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что ракетный удар РФ по Кривому Рогу "является примером циничной и неизбирательной жестокости".

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"Представители ООН подтверждают отсутствие каких-либо очевидных военных объектов в этом районе. Это еще раз свидетельствует о сознательном и грубом нарушении Россией норм международного гуманитарного права", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что полностью поддерживает призыв к быстрому, независимому и эффективному расследованию:

"Такие действия должны иметь не только моральную, но и четкую юридическую оценку - как военные преступления. Международное сообщество должно показать: преступления против мирного населения не остаются безнаказанными".

Российский удар по Кривому Рогу: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в результате удара России по Кривому Рогу 4 апреля 19 человек погибли, в том числе 9 детей. Также в городе десятки пострадавших. РФ ударила баллистикой по жилому кварталу и детской площадке. Повреждения получили 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушен частный дом.

Минобороны России цинично отчиталось об ударе по Кривому Рогу, назвав его "высокоточной" атакой по месту проведения "военного совещания". В официальном заявлении ведомство отчиталось об использовании ракеты в фугасном снаряжении для удара по украинскому ресторану, в котором якобы проходило совещание "с командирами соединений и западными инструкторами".

В Украине 6 апреля объявили Днем траура по погибшим в результате этой атаки. "Все областные центры Украины, большие и малые общины бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура. От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

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