Путин заявляет о формировании многополярного мирового порядка.

Кремль не оставляет попыток представить Россию и ее президента Владимира Путина как имеющих важные дипломатические партнерские отношения.

Об этом говорится в свежем отчете ISW. В частности, накануне Путин выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Москве с шаблонной традиционно обвинив Запад в создании глобальной нестабильности. Кроме того, он призвал государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.

Позже президент РФ посетил Евразийский экономический форум в Москве вместе с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.

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Кроме того, он встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. Последний демонстративно поддержал российский нарратив о войне в Украине и подчеркнул, что Россия якобы была вынуждена начать "специальную военную операцию" и что война – это столкновение с Западом.

По мнению аналитиков, Кремль хочет сформировать потенциальную антизападную коалицию. Путин также пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином во время встречи в конце марта. Он хотел привлечь Китай к придуманному им геополитическому конфликту с Западом.

При этом, по данным экспертов, Кремль за кулисами давит на ряд стран, среди которых Индия, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать санкции, которые могут превратить РФ в финансового и политического изгоя.

Россия и связи с другими странами

Как пишет Bloomberg со ссылкой на документы НАТО, Россия тайно шантажирует страны, которые с ней торгуют, требуя помочь ей избежать финансовой изоляции в связи с войной в Украине.

Недавно Путин провозгласил Россию "самобытной страной-цивилизацией".

Во время председательства РФ в Совбезе ООН западные дипломаты дважды покидали зал Совета Безопасности ООН. Россия, которая 30 апреля закончила свое скандальное председательство в Совете Безопасности ООН, под занавес таки почувствовала тотальный дипломатический разгром и унижение.

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