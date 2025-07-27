В случае неявки ТЦК может обратиться в полицию для объявления в розыск.

В Украине во время мобилизации получение повестки означает обязанность явиться в ТЦК и СП в указанные дату и время. За неявку предусмотрена административная или уголовная ответственность, в зависимости от типа повестки.

Об этом РБК-Украина рассказали юристы практики военного права Ярослав Звоненко (ЮК "Приходько и партнеры") и адвокат Ярослав Хливный (АБ "Романа Сацика").

От административной до уголовной ответственности

"Если не прийти по повестке для уточнения данных или на ВВК, наступает административная ответственность - штраф от 17 до 25 тысяч гривен", - объясняет Ярослав Звоненко.

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В случае неявки ТЦК может обратиться в полицию для объявления в розыск. В приложении "Резерв+" статус будет обозначен как "выявлено нарушение воинского учета". В таком случае мужчину могут задержать на блокпосту и доставить в ТЦК.

"А вот если человек не появляется по боевой повестке, это уже основание для уголовного производства по ст. 336 УКУ", - уточняет Ярослав Хливный.

Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

Когда повестку могут перенести

"Бывают уважительные причины, скажем, серьезная операция или состояние здоровья. Тогда повестку переписывают на другую дату", - добавляет Хливный.

Юрист Звоненко приводит перечень уважительных причин, при которых закон позволяет не являться:

стихийное бедствие;

болезнь (с документальным подтверждением);

боевые действия в месте проживания;

смерть близких родственников.

Этот список определен в п. 23 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

"Об уважительной причине следует сообщить ТЦК в течение трех дней, а после ее завершения - явиться в семидневный срок", - отмечает Звоненко.

Военное положение и мобилизация

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Так, срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине продлят до 5 ноября 2025 года.

В Украине во время военного положения у водителей могут проверять документы на блокпостах. Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, какие документы чаще всего проверяют, и насколько это законно.

Кроме того, за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) предусмотрены штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Если нарушитель не оплатит их вовремя - в течение 15 дней, - сумма удваивается, а в случае систематических нарушений могут быть применены дополнительные санкции, в частности конфискация авто.

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