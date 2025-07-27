Он подчеркнул, что нужно более активно масштабировать производство.

Россияне способны опережать Украину в войне дронов, поскольку у них эти процессы происходят за счет государства, и быстрее масштабируются, тогда как в Украине все больше держится на волонтерах. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал Герой Украины, командир полка БПЛА К-2 Кирилл Верес.

Он отметил, что причина преимущества россиян в дронах на оптоволокне заключается в частности в том, что "мы всегда долго раскачиваемся".

Комбат пояснил, что у россиян гораздо быстрее перестраивается механизм законодательных проектов, они быстрее масштабируются. В Украине тоже хватает производств, но все новые проекты держатся на волонтерах, и страна их подхватывает гораздо позже.

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"Надо что-то поменять, какую-то кодификацию придумать, одно, второе, третье сделать. Я понимаю для чего это, но это все время. В этом случае сначала надо сделать, а потом, наверное, подумать. А мы сначала очень долго думаем, а потом делаем, а потом, возможно, это уже и не актуально", - подчеркнул комбат.

В то же время он отметил, что дроны на оптоволокне будут актуальными еще достаточно долго, хотя добавил, что сам не большой фанат этих дронов - "ими войну не выиграть".

Он также объяснил, что надо сделать Украине уже сейчас, чтобы в 2026 году иметь преимущество в беспилотной войне.

Прежде всего, отметил Верес, нужно более активно масштабировать производство.

Также он отметил, что производители должны изменить свой подход к созданию дронов, потому что часто возникает ситуация, когда они считают, что их дрон "лучший в мире" - и дальше ничего делать не нужно.

"К сожалению, львиная доля производителей думает, что они открыли окно в Европу и сделали какие-то дроны, и лучшего делать не нужно. Эти розовые очки - это пиз*ец. Ставишь производителю техническое задание, он делает на 30% меньше той задачи, которую ты поставил, и говорит: "Я спас мир". Я говорю: "Ни один из вас не сделал на 30% больше. Потому что пока вы этот дрон сделали, мне эти 8 километров (дальности) не актуальны, мне надо уже 20. Через полгода мне надо будет 25".

Третьим важным фактором Верес называет необходимость постоянного обучения.

Он отмечает, что все боятся что-то менять и сам не любит большие изменения. Но если не применять быстро достижения лучших подразделений, то наступит конец, утверждает комбат.

Война дронов - новости

Ранее авиаэксперт Константин Криволап сообщал, что оккупанты модернизировали "Шахеды", добавив функцию изменения маршрута во время полета. Соответственно, подчеркнул он, увеличились возможности россиян наносить более точные и более конкретные удары по нашим объектам.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для производителей дронов поставлена четкая задача - способность Украины применить в определенное время не менее 1000 перехватчиков в сутки.

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