'Идиот Путин хочет забрать все': РФ продвигается на Донбассе тактикой камикадзе, - Guardian

Россияне пытаются продемонстрировать прорыв, зато идут на огромные человеческие жертвы.

Россия применяет тактику камикадзе, чтобы продвигаться на Донбассе, хоть и очень медленными темпами. Об этом говорится в репортаже The Guardian.

72-летний пенсионер Валентин Великий из села Малиевка, что на границе Днепропетровской и Донецкой областей, на днях потерял все: дом, имущество и единственного соседа. Над его домом пролетали ракеты, а одна из них разрушила сарай.

"Я услышал взрыв. Моего сарая не стало через мгновение. Ничего не осталось. Видимо, это была планирующая бомба или что-то такое", - рассказывает Великий.

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Он провел день в подвале, а утром отправился пешком в ближайшее село, минуя воронки на дорогах. Пенсионер жалуется, сев в микроавтобус волонтеров:

"Этот идиот Путин хочет забрать все. Нашу самую плодородную землю. Вот в чем вся суть".

Тактика мясных штурмов

Украинские военные, которые держат оборону в регионе, говорят, что россияне ведут "коварную" и затратную в человеческих ресурсах войну.

"Несколько придурков-российских солдат поднимают флаг возле села. Через несколько минут мы их уничтожаем", - говорит Алексей Будилов, офицер боевой бригады.

По его словам, противник умышленно жертвует штурмовыми отрядами, чтобы создать видимость прорыва.

"Они понесли колоссальные потери в живой силе, чтобы достичь мимолетной видимости успеха", - добавляет Будилов.

Он также описывает российские атаки: сначала продвигается танк в "клетке", за ним - бронетехника и грузовики с пехотой. Основная цель - пробить линию обороны любой ценой.

Капитан Виктор Данищук из 31-й механизированной бригады признает, что украинским силам не хватает техники:

"Наш единственный вариант - продолжать борьбу. Мы защищаем свою землю".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой, которые сейчас действуют в составе 11 корпуса, отбили большой штурм россиян в направлении Северска в Донецкой области.

Оккупанты регулярно давят на Северском направлении, время от времени проводя там большие штурмы с применением пехоты и техники. Натиск россиян особенно усилился после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025-го. Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

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