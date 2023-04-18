Однако самое интересное еще впереди. Оно произойдет тогда, когда в ООН прибудет глава российского МИДа Сергей Лавров.

Западные дипломаты дважды покидали зал Совета Безопасности ООН. В первый раз, когда трибуну предоставили российский уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которую обвиняют в военных преступлениях.

Как отметило издание Associated Press, американский политический советник Нгойи Нгойи назвал возмутительным то, что Львовой-Беловой вообще дали возможность выступить. По его словам, украинские дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет были переведены в 40 учреждений в РФ. Он уточнил, что два из этих центров координируют усыновление украинских детей россиянами.

Заместитель советника Франции по правам человека Тибольт Самсон назвал брифинг Львовой-Беловой "циничным упражнением в дезинформации", обвинив ее в "ложном описании ситуации".

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"Ложь, повторяемая до хрипоты, остается ложью", – подчеркнул Самсон.

Второе мероприятие, организованное РФ, касалось экспорта оружия и военной техники. И снова западные послы бойкотировали заседание.

Заместитель посла США Роберт Вуд заявил, что россияне начали председательство в Совбезе ООН "с попыток оправдать похищение украинских детей" и переши к "попыткам изобразить из себя ответственного игрока в области контроля над вооружениями, однако реальность состоит в том, что РФ совершила неоправданное вооруженное вторжение на территорию соседней страны".

Как отметило издание, председательство РФ в Совете Безопасности уже стало самым спорным, хотя прошла только его половина. Еще больше резонанса ожидается позднее в этом месяце, когда глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит основное мероприятие председательства – открытое заседание Совбеза.

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвали председательство России апрельской шуткой.

Председательство РФ в ООН

Председательство РФ в Совбезе ООН началось с апреля. Факт того, что государство-агрессор оказалось главным по безопасности в мире, вызвало неприятие у многих мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что эта "абсурдная и деструктивная" ситуация говорит о "полном банкротстве таких институтов" международной безопасности как ООН.

4 апреля комментируя председательство РФ, Томас-Гринфилд сказала: "России вообще не должно быть в Совете Безопасности, но она является постоянным членом совета, и мы не можем это изменить".

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