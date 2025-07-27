В связи с этим в Институте отметили острую необходимость помощи Запада в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Россия наращивает производство ракет и беспилотников, чтобы наносить осенью все более масштабные удары по Украине.

Такой прогноз сделали аналитики Института по изучению войны (ISW). Аналитики указали, что в последнее время для атак россияне все больше применяют ракеты, а различные сообщения указывают на то, что оборонная промышленность РФ увеличивает мощности по выпуску ракет и беспилотников.

В ISW предполагали, что россияне могут запускать по Украине до 2000 дронов за ночь до ноября 2025 года, если нынешняя модель использования российских беспилотников сохранится.

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В связи с этим в Институте отметили острую необходимость помощи Запада в укреплении противовоздушной обороны Украины. Аналитики отметили, что особенно важна поставка американских систем Patriot, которые могут эффективно противостоять российской баллистике.

РФ наращивает выпуск "Шахедов"

В ночь на 26 июля оккупанты использовали для ударов по Украине наибольшее количество баллистических ракет с 2022 года. При этом использование "Шахедов" осталось не таким массовым.

Аналитики отмечают, что россияне взялись за накопление этих дронов. В частности, военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, что об этом свидетельствует их ограниченное использование во время недавних ударов по Украине.

"Это говорит о том, что угроза массированного, концентрированного налета оккупантов может быть осуществлена уже в ближайшие дни... или. Или россияне настоятельно накапливают дроны, для куда более масштабного террора под определенную дату?", - предположил аналитик и натакнул, что речь может идти о 24 августа.

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