На западе Украины сегодня станет свежее.

В воскресенье, 27 июля, практически по всей стране будет жаркая летняя погода. Столбики термометров покажут +30°...+34°, а на юге и в Днепропетровской области разогреет до адских +36°...+39°. В то же время на западе страны пройдут дожди, а температура снизится на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня станет заметно свежее. Столбики термометров тут сегодня покажут +23°...+26°, только в Черновицкой области воздух прогреется до +28°. По всему региону пройдут дожди, ливни и грозы.

На севере Украины сегодня будет преимущественно сухо, только в Житомирской области пройдут дожди. Благодаря осадкам температура тут снизится до +25°, а на остальной территории будет +28°...+30°.

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В восточных областях сегодня будет жарко, +31°...+34°. Небольшая облачность, местами есть вероятность легких дождей.

В центральной части Украины грозы ожидаются в Винницкой области, где температура снизится до +27°. На остальной территории будет +29°...+34°, а на юге Днепропетровской области разогреет до +36°.

На юге Украины по-прежнему будет сухо, солнечно и очень жарко. Термометры днем покажут +32°...+39°.

27 июля - какой сегодня праздник, приметы погоды

27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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