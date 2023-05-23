Дружба с Россией вполне закономерно уже выходит для Индии боком.

Россия тайно шантажирует страны, которые с ней торгуют, требуя помочь ей избежать финансовой изоляции в связи с войной в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы НАТО, с которыми удалось ознакомиться.

Ранее "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (FATF), межправительственная организация, которая устанавливает стандарты борьбы с грязными деньгами, приостановила у себя членство России. Однако Украина настаивает на том, чтобы этот орган также наложил дополнительные ограничения, внеся Москву в свой "черный список" или "серый список", что грозит уже серьезной финансовой изоляцией страны от остального мира.

"Внесение в черный список ФАТФ поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, единственными странами с таким статусом, и погрузит его экономику в еще большую изоляцию из-за войны", – пишет Bloomberg.

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Опасаясь такого исхода, Россия начала откровенно шантажировать страны, которые до сих пор не присоединились к западным санкциям и продолжают активно сотрудничать с РФ. Так, в мае Москва уже предупредила Индию о каскаде непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если ФАТФ примет новые меры против России. В этой связи Россия призвала Индию открыто противостоять любым шагам Украины по включению России в "черный список" стран ФАТФ.

В частности Москва угрожает Индии прекратить сотрудничества в нефтяной сфере, остановить поставки российского вооружения и военной техники в Индию, а также в целом техническое сотрудничество в сфере обороны. Также под угрозой и другие проекты.

В документе, с которым ознакомились журналисты, говорится о том, что Россия высказала упрек в адрес Индии, которая не выступила против приостановки членства России в ФАТФ.

Связи России с Индией

После введения западных санкций против России Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти. До войны в Украине на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Также известно, что Индия планирует начать производство российской военной техники и запчастей на своей территории. Данное решение связано, с одной стороны, с ухудшением отношений и конфликтом на границе Индии с Китаем, а с другой – с санкциями Запада против России в связи с ее вторжением в Украину.

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