Полковник отметил, что всегда интересуется причинами такого решения военнослужащих и разбирается с нюансами каждого такого случая.

20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2" на около 50% состоял из военнослужащих, которые вернулись после СОЧ.

Об этом в интервью "УП" рассказал Герой Украины, подполковник Кирилл Верес. По его словам, он учитывает только три основных аспекта, анализируя решение военнослужащего о СОЧ.

"Я смотрю только по трем причинам, почему ты ушел в СОЧ. Чтобы это не было тяжких телесных, наркотиков и ничего не украл - оружие или соляру. А так: ушел, заболел - всякое бывает. Человек мог пробыть 100 дней на позициях, его не поменяли. Бывают неурядицы в семье. Я не хочу в этом всем разбираться. Но скажу откровенно, что СОЧ - это самая проблемная каста, если это так можно сказать. Но я всех люблю. Я уже разбираюсь после того, как произошло какое-то событие, где он был и как он пришел. А так мне не принципиально", - рассказал Верес.

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Подполковник добавил, что в его подчинении сейчас около 1000 человек, которые вернулись в "К-2" после СОЧ. При этом есть сейчас около 30 человек так называемых "новых СОЧ", которые уходят из полка.

"У меня доклад каждый день, разбираюсь за каждого. На самом деле от меня ушло где-то человек 4-5 в СОЧ. Перевелось, пожалуй, около 10 человек в другие подразделения. У нас есть договоренность. Я дал когда-то слово каждому военнослужащему, что если тебе что-то не понравится, ты можешь перевестись в любое другое подразделение, куда пожелаешь - у тебя есть месяц времени, я тебя отправляю с войны в Киев, ты себе ищи отношение и переводись. Но если я тебя три раза забрал из милиции, то все мои договоренности с тобой аннулируются. Поэтому я перевожу тебя в пехотную бригаду. И тогда вот идут в СОЧ", - пояснил Верес.

СОЧ в украинской армии

Как сообщал УНИАН, некоторые военные, которые совершили самовольное оставление части, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. По данным Минобороны, военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.

Начальник штаба 1-ого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Арсен Дмитрик с позывным "Лемко" говорил о том, что самовольное оставление части, как правило, свидетельствует о проблемах именно с командиром, от которого уходят. По его словам, он лично не осуждает тех людей, которые дезертировали, и относится к проблеме "по-философски".

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