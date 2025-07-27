Зарплата у ученых значительно ниже средней по Украине.

Средняя зарплата научного сотрудника в Украине достаточно низкая. Впрочем, все зависит от конкретной сферы и лаборатории. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

"Средняя зарплата - около 12-15 тысяч гривен. Но есть разные ситуации, разные лаборатории, институты, где много международных грантов, проектов с бизнесом. Там уровень зарплат может быть существенно выше", - отметил он.

В качестве примера Курбатов привел свой опыт работы в Сумском государственном университете, где он возглавлял научно-исследовательскую часть.

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"Были такие месяцы, что зарплата научного сотрудника иногда могла составлять и миллион гривен. Конечно, это не ежемесячно, и конечно не у всех, но были такие случаи. Это в рамках выполнения крупных проектов по заказу бизнеса", - пояснил он.

Он отметил, что это были проекты вроде инженерии, разработки насосного, компрессорного оборудования, айти, программное обеспечение, в том числе для оборонки и экспорта.

"Было много международных европейских проектов типа "Горизонт Европа". Там тоже нормальные зарплаты и финансирование. Но средняя зарплата - низкая. И надо ее точно увеличивать, чем мы и стараемся заниматься", - подчеркнул он.

Зарплата в Украине - новости

По данным опроса OLX, более половины опрошенных украинцев, а это 53%, получают зарплату, которая минимум на 25% меньше средней - до 15 000 гривен. Отмечается, что от 15 000 до 30 000 получают 31%, от 30 000 до 50 000 - 10%. Более 50 000 зарабатывают всего 6% респондентов.

В то же время зарплаты чиновников в Украине намного превышают средние по стране и продолжают расти. По данным Министерства финансов, в июне средняя зарплата в центральных госорганах составила 59,6 тысячи гривен. За год она увеличилась на 9,2%, но это меньше, чем инфляция за этот период, которая составила 14,3%.

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