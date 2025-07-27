Российская армия знала об изменении формата управления на этом участке фронта и пыталась воспользоваться этим потенциально "слабым местом".

54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой, которые сейчас действуют в составе 11 корпуса, отбили большой штурм россиян в направлении Северска Донецкой области.

Как сообщила пресс-служба корпуса в комментарии "Украинской правде", в результате слаженных действий бригад было уничтожено 80 оккупантов.

"25 июля с 12:50 до 15:00 враг провел 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского и Григорьевки, задействовав более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл. 80 оккупантов уничтожено, 37 ранены. Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля", - отметили военные.

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Оккупанты регулярно давят на Северском направлении, время от времени проводя там крупные штурмы с применением пехоты и техники. Натиск россиян особенно усилился после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025-го. Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

26 июля оперативно-тактическая группировка войск "Луганск" прекращает свое существование в рамках корпусной реформы и продолжает действовать в формате 11 армейского корпуса. По данным источников УП, российская армия знала о запланированной смене формата управления на фронте и пыталась воспользоваться этим потенциально "слабым местом", однако у нее это не получилось.

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Как сообщал УНИАН, зимой речь шла о том, что российские оккупанты будут двигаться в сторону окраин к западу от Покровска и на юг, то сейчас главная миссия врага - "вклиниться между Константиновкой и Покровском". Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что судьба российской кампании решается сейчас.

Военный обозреватель Денис Попович, со своей стороны, рассказал, что есть угроза перекрытия логистики в Покровск, со стороны оккупантов. Хотя в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается.

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