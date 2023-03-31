В России утвердили новую стратегию внешней политики, где определены главные враги и союзники.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики страны. В ней Россия провозглашена "самобытной страной-цивилизацией", которая защищает "русский мир". Об этом сообщает кремлевская пресс-служба.

"Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе – Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности", – заявил Путин.

Среди ключевых тезисов, которые вошли в новую редакцию документа, содержатся такие пункты:

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США названы главным источником антироссийской политики и "рисков" для мира и развития человечества;

главная задача России в XXI веке — превратить Евразию в "единое пространство мира, стабильности, процветания";

Россия названа оплотом русского мира и "самобытной страной-цивилизацией";

Приоритетом внешней политики РФ является "противодействие кампании русофобии";

Отношения с дружественными глобальными центрами силы, такими как Индия и Китай, названы особо важными;

"Устранение рудиментов доминирования" США и других недружественных стран в мировых делах будет одним из приоритетов РФ;

РФ намерена "пресекать" проведение "цветных революций" в союзных ей странах и странах-партнерах.

Примечательно, что Украина в большом документе упоминается всего один раз – в контексте того, что США использовали "украинское направление как предлог для обострения антироссийской политики".

Стратегические планы Путина – что известно

По мнению аналитиков американского "Института изучения войны", Владимир Путин всё еще верит, что может одержать победу в Украине. Однако успешные наступления украинской армии могут заставить его сесть за стол переговоров.

Появление видео с антикварной военной техникой, которая едет в сторону Украины с Дальнего Востока, может указывать на то, что Путин решил сыграть ва-банк в войне с Украиной. Такое мнение высказывает военный эксперт Петр Черников.

Британское издание The Guardian выдвигает тезис, что Путин готовит россиян к "вечной войне" против Запада. Диктатор уже перестал говорить о конкретных задачах вторжения в Украину и называет конфликт просто экзистенциальной войной.

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