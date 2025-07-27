Дрон предназначен прежде всего для эвакуации раненых.

В России заявили о работе над проектом тяжелого беспилотного летательного аппарата под названием "Илья Муромец" коптерного типа, который предназначен для эвакуации тяжелораненых оккупантов с линии фронта.

Как пишет Defense Express, об этом сообщили в конструкторском бюро "Спектр", заявив, что дрон будут создавать с применением стелс-технологий - речь идет о покрытии дрона специальным полимерным составом.

При этом в бюро отметили, что дрон для эвакуации будет использовать специально разработанные для этого контейнеры из композитных материалов, которые будут оборудованы системами жизнеобеспечения.

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В то же время, как указывают эксперты, есть в этих заявлениях один момент, вызывающий недоумение.

Так, грузоподъемность дрона "Илья Муромец" заявлена на уровне 100 кг.

"Учитывая вес бойца, а также то, что дрон будет переносить контейнеры для эвакуации (которые точно не будут невесомыми), это на самом деле ограничивает возможности эксплуатации такой платформы ввиду того, что надо будет заранее понимать, сможет ли дрон поднять раненого или нет", - отмечается в статье.

Кроме того, аналитики добавляют, что непонятно, для чего создавать отдельный беспилотник для такой миссии, если под такие задачи можно адаптировать любой существующий коптер с достаточной грузоподъемностью.

В этой связи напоминается, что в прошлом году россияне представили ударно-транспортный дрон типа "Перун", который может транспортировать грузы массой до 200 кг и предназначен также и для эвакуации раненых.

Война дронов - новости

Ранее российские СМИ сообщили о проведении испытаний новой лазерной установки в рамках проекта "Посох", которая предназначена для защиты критической инфраструктуры от атак дронов.

Также сообщалось, что в России появились новые "Шахеды", которые имеют современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал, позволяющий оператору дистанционно управлять им из России.

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